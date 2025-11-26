NRSpuntech Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NRSpuntech Industries veröffentlichte am 24.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,07 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NRSpuntech Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 ILS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,64 Prozent auf 180,0 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at