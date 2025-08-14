Northeast Utilities Aktie
WKN: 856256 / ISIN: US6643971061
|
15.08.2025 01:20:49
Nu Holdings Ltd. Profit Climbs In Q2, But Misses Estimates
(RTTNews) - Nu Holdings Ltd. (NU) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year but missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $636.84 million, or $0.13 per share. This compares with $487.27 million, or $0.09 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.16 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 28.7% to $3.668 billion from $2.849 billion last year.
Nu Holdings Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $636.84 Mln. vs. $487.27 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.09 last year. -Revenue: $3.668 Bln vs. $2.849 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Northeast Utilitiesmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Northeast Utilitiesmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- ATX beendet Handel deutlich im Plus -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt konnten am Donnerstag zulegen. Die US-Indizes traten nahezu auf der Stelle. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag abwärts.