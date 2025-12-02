Aspen Insurance Holdings LtdShs Aktie
WKN: A0BKT1 / ISIN: BMG053841059
|
02.12.2025 21:17:22
Nuance Investments Opens Aspen Insurance Position with $44 Million Buy
Nuance Investments opened a position in Aspen Insurance Holdings Limited (NYSE:AHL) in Q3 2025. The Kansas City investment firm acquired around 1.2 million shares, worth almost $44 million per its Nov. 6, 2025, SEC filing.Nuance Investments' latest SEC filing shows the firm initiated a new equity position in Aspen Insurance. The fund acquired 1,198,155 shares, valued at $43.98 million as of Sept. 30, 2025. Nuance Investments reported 46 total holdings and $982.15 million in U.S. equity assets. Aspen Insurance is now one of the fund's top ten holdings, representing 4.48% of its reportable assets under management (AUM).
