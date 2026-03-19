Cleanup Aktie
WKN: 880447 / ISIN: JP3270200003
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19.03.2026 23:07:20
Nuclear's cleanup cost threatens the expansion dream
Countries are racing to build new reactors. But we've barely figured out how to clean up the old ones — and the bill is potentially staggering.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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