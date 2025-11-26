GEM Aktie
WKN DE: A3DRZA / ISIN: US36265D2045
|
26.11.2025 13:37:00
NuScale Stock Could Be a Hidden Gem for Nuclear Energy Investors in 2025
For over a decade, most nuclear energy stocks underperformed the S&P 500. Back in February 2011, the world's top nuclear energy exchange-traded fund (ETF) -- the Global X Uranium ETF (NYSEMKT: URA) -- set a record high of $92.31. By March 2020, it had sunk to an all-time low of $5.97.During that period, the month-end spot price of uranium fell from $94.74 to $30.82. That decline can be attributed to the Fukushima nuclear disaster in 2011, which drove many countries to rein in their nuclear expansion plans; the COVID-19 pandemic, which forced uranium miners to suspend their operations; and a strong U.S. dollar.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)
|9,10
|0,00%
