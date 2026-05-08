Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte Quartalsergebnisse

Nutrien (Ex Potash Agrium) hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Nutrien (Ex Potash Agrium) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,29 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 7,32 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at