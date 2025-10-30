Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
30.10.2025 15:12:00
Nvidia als erste Firma mehr als fünf Billionen Dollar wert
Chips von Nvidia wurden zur Schlüsseltechnik für Künstliche Intelligenz. Das treibt die Aktie auf neue Höhen – und zu einem Börsen-Rekord.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
