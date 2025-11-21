NVIDIA präsentierte Quartalsergebnisse

NVIDIA hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75,25 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,23 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 134,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 79 192,02 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 33 713,19 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at