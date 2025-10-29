Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
29.10.2025 03:28:32
Nvidia supplier has already sold next year’s chips on AI boom
South Korean chipmaker points to difficulty in meeting demand as it posts record profitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!