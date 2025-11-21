NVIDIA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NVIDIA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 57,01 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 35,08 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at