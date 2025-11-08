Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
08.11.2025 09:00:00
Nvidia's AI Dominance: Data Center Revenue Poised for 165% Surge by 2027
The data center business has been the cornerstone of Nvidia's (NASDAQ: NVDA) outstanding surge in the past three years. This business accounts for the majority of Nvidia's top line, and that can be attributed to its dominant presence in the market for artificial intelligence (AI) chips.According to one estimate, Nvidia commands a whopping 90% share of the AI chip market. This explains why the company's data center revenue is substantially higher than the competition.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 643,00
|0,61%
