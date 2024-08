NYSE-Handel: Dow Jones steigt am Freitagnachmittag

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 20:03 Uhr um 0,27 Prozent aufwärts auf 40 671,33 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13,508 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 40 295,74 Zählern und damit 0,659 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (40 563,06 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 453,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 40 712,67 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,82 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, stand der Dow Jones bei 40 954,48 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Wert von 39 869,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34 765,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41 376,00 Punkte. 37 122,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 2,06 Prozent auf 49,53 USD), McDonalds (+ 1,57 Prozent auf 279,19 USD), Nike (+ 1,44 Prozent auf 83,69 USD), Boeing (+ 1,42 Prozent auf 178,92 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,04 Prozent auf 213,74 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amgen (-0,93 Prozent auf 322,38 USD), Caterpillar (-0,76 Prozent auf 343,03 USD), Microsoft (-0,49 Prozent auf 418,97 USD), Merck (-0,37 Prozent auf 112,89 USD) und UnitedHealth (-0,28 Prozent auf 577,99 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 256 624 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,069 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,76 zu Buche schlagen. Mit 6,68 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at