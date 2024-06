Oando: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Oando hat am 03.06.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,45 NGN. Im Vorjahresquartal hatten -2,940 NGN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 053,99 Milliarden NGN vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 721,75 Milliarden NGN in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6,43 NGN gegenüber -6,330 NGN je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Oando 3 403,48 Milliarden NGN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 993,75 Milliarden NGN erwirtschaftet worden.

