Oatly Launches Two New Oatmilk Varieties, Marking the Company’s First Major Innovations to its Core North American Beverage Portfolio in Five Years

Introducing Oatly Unsweetened and Super Basic, designed to cater to people’s unique lifestyle and dietary preferences with zero compromise on taste MALMÖ, Sweden, Jan. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY)(“Oatly” or the “Company”), the world’s original and largest oat drink Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel