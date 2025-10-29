Oatly AB Aktie

Oatly AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQRG / ISIN: US67421J1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 12:00:40

Oatly Reports Third Quarter 2025 Financial Results

MALMÖ, Sweden, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY) (“Oatly”, the “Company” or the “Group”), the world’s original and largest oat drink company, today announced financial results for the third quarter ended September 30, 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oatly ABmehr Nachrichten