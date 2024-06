OBI Pharma gibt Beginn einer Phase-I/II-Studie zu OBI-992 bekannt, ein auf TROP2 ausgerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK) zur Krebstherapie

Klinische Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von OBI -992 bei fortgeschrittenen soliden Tumoren.

TAIPEI, Taiwan, June 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, ein im klinischen Stadium tätiges Onkologieunternehmen (4174.TWO), hat heute den Beginn einer klinischen Phase-I/II-Studie zu OBI-992 bekanntgegeben, einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), das auf TROP2 (Trophoblasten-Zelloberflächen-Antigen 2) abzielt, ein Antigen, das bei verschiedenen Tumorarten überexprimiert wird.



OBI plant die Aufnahme von Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, einschließlich nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC), kleinzelligem Lungenkrebs (Small Cell Lung Cancer, SCLC), Magenkrebs (Gastric Cancer, GC), und anderen möglichen Krebsarten. Ziel der Studie ist es, die Sicherheit, die Pharmakokinetik und das vorläufige Wirksamkeitsprofil von OBI-992 in diesen Patientengruppen zu überprüfen.

Der Chief Medical Officer von OBI Pharma, Dr. M. Wayne Saville, bemerkte: "Basierend auf unseren präklinischen Daten hat OBI-992 mehrere wichtige Vorteile gegenüber anderen in der Entwicklung befindlichen TROP2-AWK, darunter eine hohe Serumstabilität, einen ausgezeichneten Bystander-Effekt, die potenzielle Fähigkeit, Arzneimittelresistenzen zu überwinden, und eine hervorragende Aktivität in Tier- und Organoidmodellen von Krebs 1, 2, 3. Wir freuen uns darauf, diesen potenziell erstklassigen TROP2-AWK in der Klinik zu untersuchen. Dr. Leia Tsimberidou, vom MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas, USA ist die leitende Prüfärztin der Studie."

Dr. Heidi Wang, Chief Executive Officer von OBI Pharma, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir diese erste Studie zu OBI-992 am Menschen durchführen können. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und unterstreicht unser Engagement für den Aufbau und die Stärkung der neuartigen Onkologie-Pipeline von OBI Pharma. Wir danken den Patienten sowie den Prüfärztinnen und Prüfärzten für ihre Bemühungen und ihr Engagement."

Über OBI-992

OBI-992 ist ein auf TROP2 abzielendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), das eine wirksame Nutzlast eines Topoisomerase-I-Inhibitors (Exatecan) trägt, der nachweislich Tumorzellen abtötet. TROP2 wird in einer Vielzahl von soliden Tumoren wie Lungen-, Brust-, Eierstock-, Magenkrebs und anderen Krebsarten stark exprimiert, was es zu einem idealen Ziel für die Krebstherapie macht.

OBI-992 verwendet einen einzigartigen hydrophilen, durch Enzyme abspaltbaren Linker, der im Blutkreislauf stabil ist, aber die zytotoxische Nutzlast innerhalb der Tumorzellen freisetzt. In präklinischen Tiermodellen zeigte OBI-992 eine bemerkenswerte Antitumoraktivität, verbesserte pharmakokinetische Eigenschaften und ein günstiges Sicherheitsprofil im Vergleich zu anderen AWK.

Der zielgerichtete TROP2-Antikörper wurde von Biosion, Inc., www.Biosion.com, im Dezember 2021 einlizenziert. OBI Pharma besitzt die Vertriebsrechte für OBI-992 außerhalb Chinas.

Über OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. ist ein 2002 gegründetes, im klinischen Stadium tätiges Onkologieunternehmen mit Hauptsitz in Taiwan. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung neuartiger Krebstherapeutika für Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf.

Das neuartige First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio des Unternehmens, das auf Globo H abzielt, umfasst zwei aktive Globo H-Immuntherapie-Impfstoffe: Adagloxad Simolenin (früher OBI-822) und OBI-833. Unter Verwendung der einzigartigen AWK-Plattformen des Unternehmens, einschließlich GlycOBI™, hat OBI seine neuartige AWK-Pipeline entwickelt, die OBI-992, OBI-902 und OBI-904 umfasst, die auf TROP2 bzw. Nectin-4 abzielen. Die Pipeline von OBI umfasst auch das erste auf AKR1C3 ausgerichtete niedermolekulare Prodrug OBI-3424, das in Gegenwart des Enzyms Aldoketo-Reduktase 1C3 (AKR1C3) selektiv ein starkes DNA-alkylierendes Antitumormittel freisetzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.obipharma.com.

GlycOBI™ ist eine Marke von OBI Pharma, Inc.

1, 2, 3: Abstracts zur Jahrestagung der AACR 2024 online. OBI Pharma, Inc. Taipei, Taiwan.

https://www.obipharma.com/zh-hant/news-zh-hant/poster-presentations-at-the-aacr-2024-annual-meeting-for-obi-992-and-glycobi-adc-platform/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma, einschließlich der von OBI Pharma bei der taiwanesischen Wertpapier- und Futures-Behörde eingereichten Unterlagen, genannt und diskutiert.

UNTERNEHMENSKONTAKT:

Kevin Poulos

Chief Business Officer

OBI Pharma, Inc.

1.619.537.7698 Durchwahl 102

kpoulos@obipharmausa.com

http://www.obipharma.com/

