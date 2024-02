oceansix stellt richtungsweisendes Patent für Mehrwegverpackungssystem der nächsten Generation vor

oceansix meldet vorläufiges Patent für richtungsweisendes Verpackungssystem an

oceansix Future Paths Ltd. ("das Unternehmen" bzw. "oceansix") ist ein an der TSX Venture Exchange im kanadischen Toronto (TSXV: CUSIP 001194828, OSIX), an der New Yorker Börse (OTCQB: AKMYF) und an der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A3EFB0, ISIN: IL0011948283, 5FC0) notiertes Unternehmen. oceansix ist ein Technologie- und Fertigungsunternehmen, das sich für den Umweltschutz einsetzt und Kunststoffabfälle zur Herstellung innovativer Produkte und zum Aufbau transformativer Unternehmen verwendet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Produktionsstätte im spanischen Valencia.

oceansix meldet die Einreichung einer vorläufigen Patentanmeldung für ein innovatives Verpackungssystem

oceansix setzt sich kontinuierlich für die Umsetzung seines Geschäftsplans ein und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung richtungsweisender E-Commerce-Verpackungen. Diese Erfindung, für die Anfang des Jahres ein Patent eingereicht wurde, ist im Begriff, neue Maßstäbe im Bereich der Verpackungseffizienz und bei wiederverwendbaren Systemen zu setzen.

Innovative Konzeption mit nachhaltiger Wirkung

Die von ihrem Erfinder Gat Ramon entwickelte Verpackungslösung zeichnet sich durch ihre besondere Konzeption aus, die den drängenden Umweltproblemen herkömmlicher Einwegverpackungen Rechnung trägt. Sie bietet auch eine Lösung für die großen Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen, wenn es darum geht, ihre Waren beim Transport ohne Beifügung von Polstermaterial mit zusätzlichem Gewicht bzw. Volumen zu schützen und so die Effizienz des Versands zu optimieren.

Die Verpackungslösung ist zudem so konzipiert, dass sie sich an unterschiedliche Produktgrößen anpassen lässt, so dass kein überflüssiges Polstermaterial benötigt und die Abfallmenge erheblich reduziert wird. Die Verpackungslösung ist umweltfreundlich, da sie aus Recyclingmaterial hergestellt ist und bis zu 100 Mal wiederverwendet werden kann. Damit steht sie in vollem Einklang mit der Mission von oceansix, nachhaltige Praktiken in allen Branchen zu fördern, insbesondere in Unternehmen, in denen das Verpacken und der E-Commerce höchste Priorität haben.

Die Herausforderungen des E-Commerce meistern

Die Verpackungslösung von oceansix wurde eigens dazu entwickelt, die Umweltbelastungen durch den E-Commerce zu reduzieren. Sie konzentriert sich auf Karton- und Kunststoffabfälle. Das Projekt zielt darauf ab, CO2-Emissionen zu senken und die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Rücknahmelogistik zu steigern. Es handelt sich um eine skalierbare, automatisierbare Lösung, die künftig auch Funktionen wie die Standortverfolgung in Echtzeit, die eindeutige Identifizierung und eine intelligente Verriegelung umfassen wird.

oceansix wird in den goCircular Radar von TheCircularLab für herausragende Leistungen in der Kreislaufwirtschaft aufgenommen

Bei oceansix freut man sich, dass das Unternehmen in den goCircular Radar von TheCircularLab, dem führendem Innovationszentrum für Kreislaufwirtschaft in Europa, aufgenommen wurde. Mit dieser Auszeichnung zählt oceansix zu den führenden Start-up-Unternehmen der europäischen Kreislaufwirtschaft. Sie unterstreicht das Potenzial des Mehrwegverpackungsprojekts und eröffnet neue Wege der Zusammenarbeit.

oceansix erweitert seine Strategie durch die Zusammenarbeit mit Experten sowie durch neue Incentive-Optionen

Neben der jüngst erfolgten Ankündigung des Unternehmens hinsichtlich seines Verpackungssystems hat oceansix einem Beratungsunternehmen 300.000 Optionsscheine mit einem Ausübungspreis von je 0,29 CAD und einer Laufzeit von fünf Jahren gewährt. Diese Initiative ist eine zentrale Komponente unserer breit angelegten Strategie, mit Experten zusammenzuarbeiten, deren Erkenntnisse und Know-how entscheidend sind und die strategische Mission des Unternehmens unterstützen.

Machen Sie mit bei oceansix

oceansix lädt Stakeholder, Kooperationspartner und Menschen aus aller Welt dazu ein, an der Vision des Unternehmens zur Schaffung wirksamer, nachhaltiger Lösungen teilzuhaben.

Weitere Informationen über oceansix und seine richtungsweisenden Projekte finden Sie unter oceansix.com und auf LinkedIn .

Über oceansix

oceansix Future Paths Ltd. ist führend in der Entwicklung radikaler, nachhaltiger Lösungen und bei der Umwandlung von Abfall in innovative Produkte. Mithilfe kreislaufwirtschaftlicher Modelle und einer visionären Herangehensweise an globale Herausforderungen vereint oceansix Technologie und Nachhaltigkeit zu sinnvollen Lösungen und weltweit erfolgreichen Geschäftsideen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen basieren und Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. oceansix übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Genehmigung und Richtigkeit

Weder die Börse TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (im Sinne der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240215897044/de/