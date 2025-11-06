Ocular Therapeutix präsentierte Quartalsergebnisse

Ocular Therapeutix hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at