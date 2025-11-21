|
ODDITY Tech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ODDITY Tech hat sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 147,9 Millionen USD ausgewiesen.
