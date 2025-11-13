GAR Aktie
WKN DE: A2JGMN / ISIN: CA3609291032
|
13.11.2025 13:58:24
Ökonomen finden "Mogelpackungen": Ifo: Große Teile der Investitionen im Haushalt sind gar keine
Das Ifo-Institut wirft der Regierung vor, im Haushalt 2026 zu schummeln. Milliarden an Ausgaben seien fälschlicherweise als Investitionen deklariert. Dahinter verbergen sich laut den Ökonomen vor allem Kredite an die öffentliche Hand.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
