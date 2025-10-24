|
OeNB bekommt neuen Chefökonomen
Reuter ist ein deutscher Ökonom, verbrachte aber bereits mehr als zwei Jahrzehnte in Österreich und war unter anderem auch in der OeNB tätig, hieß es in der Aussendung. Er leitet künftig die Hauptabteilung Volkswirtschaft.
Zwei weitere Hauptabteilungen werden neu besetzt
Eine neue Führung bekommen auch zwei weitere Hauptabteilungen. Die Hauptabteilung Statistik wird ab 1. Jänner 2026 Regina Fuchs leiten. Sie kommt aus der Statistik Austria, wo sie seit 2022 die Direktion Bevölkerung und das Austria Micro Data Center führt. Die Hauptabteilung Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht wird ab 1. November 2025 Gabriela de Raaij übernehmen. Sie leitete zuletzt die OeNB-Abteilung für Europäische Großbankenanalyse.
Weiters bestellte der Generalrat erneut Petia Niederländer als Direktorin der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung und Matthias Schroth als Direktor der Hauptabteilung Recht, Bargeld und Beteiligungen. Alle Personalentscheidungen seien einstimmig und ohne Enthaltungen erfolgt, so die OeNB.
