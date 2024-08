Österreichische Staatsanleihen grenzen Kursgewinne im Späthandel ein

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Montagnachmittag ihre Kursgewinne aus dem Vormittagshandel etwas eingegrenzt. Die Renditen gaben weiterhin etwas nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,77 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Am deutschen Anleihemarkt rutschten die Kurse sogar ins Minus. Der Euro-Bund-Future verlor zuletzt 0,14 Prozent auf 134,16 Punkte.

Etwas Druck auf Anleihen kam durch die positive Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Konjunkturseitig blieb der Handel zum Wochenauftakt hingegen impulsarm. In den USA ging der Sammelindex der Frühindikatoren zwar stärker zurück als erwartet, dies beeinflusste die Anleihekurse jedoch nicht merklich.

Zuletzt hatten die Befürchtungen an den Finanzmärkten, dass die USA in eine Rezession schlittern könnten, dank solider Konjunkturdaten wieder nachgelassen. Zudem stehen in den USA die Zeichen auf Leitzinssenkung. An den Terminmärkten wird derzeit eine Zinssenkung über 25 Basispunkte eingepreist.

Weitere Hinweise erhoffen sich die Marktakteure in dieser Woche von den Wortmeldungen auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Erhöhtes Interesse dürfte vor allem die geplante Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag auf sich ziehen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,73 2,80 -0,07 28 5 Jahre 2,51 2,54 -0,03 32 10 Jahre 2,77 2,78 -0,01 51 30 Jahre 3,08 3,09 -0,01 60

spa/mik