Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel leicht gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen etwas. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf 2,9 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 46 Basispunkten.

Gut behauptet notierten die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um magere 0,09 Prozent. Der Markt wartet auf geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank, die am Abend anstehen. Dementsprechend ruhig und in engen Bahnen verlief das Geschäft an den Börsen.

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Währungshüter den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Anleger erwarten von US-Notenbankchef Jerome Powell aber Hinweise, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen könnte. Im Jänner und Februar war die Inflation in den USA unerwartet hoch ausgefallen. Dies stehe "im Widerspruch zu der bisher avisierten Leitzinswende im Juni", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank.

Im Euroraum standen Preisdaten aus der führenden Volkswirtschaft, Deutschland, im Fokus. In unserem Nachbarland sind die Erzeugerpreise im Februar im Monatsvergleich stärker gefallen als erwartet. Sie gingen um 0,4 Prozent zum Vormonat zurück. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise erfassen den Preisdruck auf Herstellerebene, indem sie die Verkaufspreise der Produzenten abbilden. Die Entwicklung wirkt sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

Laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde hängt die weitere Geldpolitik von den Wirtschaftsdaten ab. Dies gelte auch für die Zeit, nachdem die straffe Geldpolitik erstmalig gelockert wurde, sagte sie in Frankfurt auf einer Notenbank-Konferenz. Sie wiederholte damit zuletzt gemachte Aussagen. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,96 3,04 -0,08 6 5 Jahre 2,72 2,74 -0,02 27 10 Jahre 2,90 2,92 -0,02 46 30 Jahre 3,04 3,08 -0,04 46

