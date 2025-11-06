|
06.11.2025 16:21:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas höher
Zulegen konnten auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future legte 0,21 Prozent zu. Marktbeobachter verweisen auf eine gebremste Stimmung an den europäischen und US-amerikanischen Aktienbörsen, welche die Anleihenkurse unterstützen. Insgesamt verlaufe der Handel aber impulsarm.
In den USA wurden am Nachmittag angesichts der teilweisen Schließung der Bundesbehörden (Shutdown) keine Konjunkturdaten publiziert. Der sogenannte Shutdown dauert seit 1. Oktober an - so lange wie noch nie in der US-Geschichte. Republikaner und Demokraten können sich nicht auf einen Haushalt einigen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,09 -0,01 7 5 Jahre 2,52 2,54 -0,02 26 10 Jahre 2,95 2,96 -0,01 29 30 Jahre 3,66 3,68 -0,02 42
