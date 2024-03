Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,86 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future kam bei 132,72 Einheiten kaum von der Stelle.

Am Nachmittag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA fielen uneinheitlich aus. So sind die Aufträge für langlebige Güter im Februar stärker gestiegen als erwartet. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich hingegen im März unerwartet eingetrübt. Am Vormittag hatten Daten aus Deutschland noch von einer sich aufhellenden Konsumlaune berichtet. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,91 2,97 -0,06 6 5 Jahre 2,69 2,75 -0,06 31 10 Jahre 2,86 2,87 -0,01 50 30 Jahre 3,01 3,04 -0,03 50

