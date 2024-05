Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 2,97 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 47 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 0,22 Prozent auf 130,87 Einheiten.

Investoren dürften am Berichtstag sichere Anlagen wie Anleihen risikobehafteten Aktien vorgezogen haben. Die am Vormittag veröffentlichten Erzeugerpreise hatten indes keinen größeren Einfluss auf die Kursbewegungen an den Finanzmärkten, da sie von einem Rückgang zeugten und somit die Haltung der EZB, die Zinsen bald zu senken, nicht beeinflussten.

Im weiteren Wochenverlauf dürften nun das am Mittwochabend anstehende Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Entscheidung ins Zentrum rücken.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,07 3,14 -0,07 10 5 Jahre 2,85 2,94 -0,09 30 10 Jahre 2,97 3 -0,03 47 30 Jahre 3,12 3,15 -0,03 47

