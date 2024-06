Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel etwas gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 2,98 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 57 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg um geringe 0,03 Prozent auf 132,53 Einheiten.

Nachdem am Vormittag enttäuschende ZEW-Salden veröffentlicht wurden, richteten sich die Blicke am Nachmittag auf Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. So hat die US-Industrie ihre Produktion im Mai deutlich gesteigert. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sie sich um 0,9 Prozent, wie die US-Notenbank Fed in Washington bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von lediglich 0,3 Prozent gerechnet. Der Zuwachs folgt auf eine Stagnation im Vormonat.

Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im Mai indes zwar leicht gestiegen. Die Erlöse erhöhten sich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Analysten hatten allerdings im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Zudem fiel die Entwicklung im Vormonat schwächer aus als bisher bekannt: Anstatt einer Stagnation ergibt sich nach neuen Zahlen ein Minus von 0,2 Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,08 3,15 -0,07 26 5 Jahre 2,80 2,83 -0,03 37 10 Jahre 2,98 3,01 -0,03 57 30 Jahre 3,13 3,14 -0,01 57

