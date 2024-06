Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 7 Basispunkte auf 2,98 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 62 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future kletterte 0,89 Prozent auf 133,03 Punkte.

Die politischen Unsicherheiten in Frankreich und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte standen zum Wochenausklang im Fokus. Die Furcht vor einem Sieg der rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) bei den kürzlich ausgerufenen Neuwahlen sorgt für Unruhe. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire warnte davor, dass das Land im Zuge von Neuwahlen in eine Finanzkrise schlittern könnte.

Die Aktienmärkte gaben in Reaktion am Freitag nach, als sicher geltende Anleihen waren gesucht. Sollte die RF tatsächlich als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgehen, hätte das auch laut Finanzexperten Konsequenzen: "Dies dürfte den Reformkurs Frankreichs in einer ohnehin angespannten Haushaltslage deutlich erschweren. Größere Reform- und Sparanstrengungen dürften dann ausbleiben. Damit droht Frankreich eine weitere Ratingherabstufung", schreibt die Helaba.

In den USA hat sich die Stimmung der Verbraucher im Juni überraschend eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sank auf 65,6 Punkte von 69,1 Zählern im Mai, Experten hatten mit einem Anstieg auf 72,0 Punkte gerechnet. Die Konsumenten bewerteten ihre Lage deutlich schlechter als im Mai und sehen auch die Aussichten weniger rosig als zuvor.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,90 3,09 -0,19 14 5 Jahre 2,77 2,87 -0,10 39 10 Jahre 2,98 3,05 -0,07 62 30 Jahre 3,08 3,19 -0,11 57

