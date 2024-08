Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um vier Basispunkte auf 2,71 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

Am Primärmarkt stand die heutige Aufstockung zweier österreichischer Bundesanleihen im Zeichen der jüngsten Einbrüche an den internationalen Aktienmärkten. Die Sorgen um eine Rezession in den USA haben zu Wochenbeginn für starke Kursverluste an den Aktienbörsen gesorgt und die Anleger in sichere Häfen wie Anleihen getrieben. Davon profitierte auch die heutige Auktion, die vor diesem Hintergrund "extrem gut gelaufen" sei, sagte der Geschäftsführer der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) Markus Stix am Dienstag zur APA.

Konjunkturseitige Impulse blieben indes Mangelware. So konnten weder Daten aus der deutschen Industrie noch Zahlen zur US-Handelsbilanz bewegen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,61 2,69 -0,08 27 5 Jahre 2,42 2,44 -0,02 34 10 Jahre 2,71 2,75 -0,04 54 30 Jahre 3,03 3,07 -0,04 64

sto/ste