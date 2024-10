Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 2,65 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 46 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future legte 0,10 Prozent auf 134,13 Einheiten zu.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen zum dritten Mal in diesem Jahr und um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die Marktteilnehmerinnen und -teilnehmer hatten mehrheitlich mit der Zinssenkung gerechnet. Die Reduktion des Zinses löste damit auch keine starken Bewegungen am Anleihenmarkt aus.

Am Freitag standen datenseitig lediglich Daten aus dem US-Wohnbau an. Diese fielen zwar schlechter aus als erwartet, führten an den Märkten aber zu keinen größeren Kursschwankungen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,24 2,37 -0,13 14 5 Jahre 2,28 2,33 -0,05 26 10 Jahre 2,65 2,70 -0,05 46 30 Jahre 3,08 3,10 -0,02 57

mha/kat