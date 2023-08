Österreichische Staatsanleihen im Späthandel kräftig gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel kräftig gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 14 Basispunkte auf 3,11 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 58 Basispunkten. Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg um 0,97 Prozent auf 132,43 Euro.

Sorgen um die europäischen Konjunktur dürften die Anleger zum Kauf der als sicher geltenden Anleihen animiert haben. Die deutsche Wirtschaft hat ihre Talfahrt im August beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Privatwirtschaft - also Industrie und Dienstleister - sackte gegenüber dem Vormonat von 48,5 auf 44,7 Zähler ab, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Es war der vierte Rückgang in Folge. Bei den Einkaufsmanagerindizes für die ganze Eurozone gab es bei den Dienstleistern einen Rückgang, in der Industrie besserte sich die Lage hingegen etwas im Vergleich zum Vormonat.

Auch die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im August unerwartet verschlechtert. Das Barometer für das Konsumklima sank um 0,9 Punkte auf minus 16,0 Zähler, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,18 3,37 -0,19 20 5 Jahre 2,92 3,11 -0,19 39 10 Jahre 3,11 3,25 -0,14 58 30 Jahre 3,20 3,32 -0,12 57

