Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel mehrheitlich im Plus gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos leicht nach unten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,69 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 49 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future zeigte sich mit plus 0,07 Prozent gut behauptet.

Die deutliche Zinssenkung in den USA am Vorabend durch die Fed lieferte für Europa keine wichtigen Handelsimpulse. Die US-Notenbank hat die Leitzinsen entgegen den Erwartungen der Helaba-Analysten kräftig um 0,5 Prozentpunkte gesenkt und darüber hinaus weitere Lockerungen der Geldpolitik in Aussicht gestellt, obwohl die Risiken für die Inflations- und Arbeitsmarktziele ausgeglichen seien, schrieben die Experten in ihrem Tageskommentar.

Nach der Zinswende in den USA bleibt die Notenbank in Norwegen vorerst weiter in Warteposition. Die Währungshüter in Oslo beließen den Leitzins am Donnerstag bei 4,50 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit 16 Jahren. Die straffe geldpolitische Linie sei weiterhin erforderlich, um die Inflation zu drücken, erklärten sie.

Die britische Zentralbank lässt die Leitzinsen ebenfalls unverändert bei 5 Prozent. Sobald der Inflationsdruck weiter nachlässt, "sollten wir in der Lage sein, die Zinsen allmählich zu senken", erklärte der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey. Aber um die Inflation nicht wieder anzuheizen, "müssen wir darauf achten, (die Zinsen, Anm.) nicht zu schnell oder zu umfassend zu senken".

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,45 2,56 -0,11 22 5 Jahre 2,35 2,40 -0,05 29 10 Jahre 2,69 2,70 -0,01 49 30 Jahre 3,11 3,08 +0,03 61

ste/spa