Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Österreichische Bundesanleihen haben am Montag im Späthandel mit Kursgewinnen tendiert. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 2,97 Prozent gefallen. Bei deutschen Anleihen wurden Kursgewinne aus dem frühen Handel hingegen eingedämmt. Der Euro-Bund-Future stand zuletzt um 0,02 Prozent höher bei 131,84 Punkten.

Konjunkturdaten fanden zum Wochenauftakt nur wenig Beachtung. Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone überraschten am Vormittag positiv. Stimmungsdaten aus der heimischen Wirtschaft fielen hingegen negativ aus.

Hauptthema am Anleihenmarkt ist zu Wochenbeginn das Attentat auf den Ex-US-Präsidenten Donald Trump am Samstag. Gemeinhin würden Trump nach dem Attentat noch bessere Chancen auf die US-Präsidentschaft unterstellt, schrieb Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank. Seine Politik dürfte zu einer erhöhten Inflation und höheren Staatsdefiziten führen.

Überdies blicken die Marktakteure schon mit Spannung auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Hiervon erhoffen sie sich vor allem Hinweise auf die weitere EZB-Gangart im Herbst. In den USA sei inzwischen eine erste Zinssenkung um einen viertel Prozentpunkt mit beinahe 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist, merken die Analysten der Unicredit an.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3 3,07 -0,07 19 5 Jahre 2,76 2,81 -0,05 30 10 Jahre 2,97 2,99 -0,02 48 30 Jahre 3,24 3,26 -0,02 57

spa/ste