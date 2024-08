Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Dienstag im Späthandel höher tendiert. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 2,74 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Kursgewinne wurden auch am deutschen Anleihemarkt verzeichnet. Der Euro-Bund-Future stieg 0,22 Prozent auf 134,48 Punkte.

Konjunkturseitig verlief der Handel impulsarm. Preisdaten aus der Eurozone fielen am Vormittag erwartungsgemäß aus. Weiterhin stellen sich die Marktakteure auf Zinssenkungen auf beiden Seiten des Atlantiks ein.

In Europa wird mit einem Zinsschritt von 25 Basispunkten gerechnet, während beim Entscheid der US-Notenbank Fed auch einer Zinssenkung um 50 Basispunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit eingeräumt wird. Diese Erwartung könnte aber zu optimistisch sein. "Unseres Erachtens ist der Datenkranz zu uneinheitlich, als dass die Fed mit einem Paukenschlag in den Senkungszyklus einsteigen wird", schrieben dazu die Marktbeobachter der Helaba.

Neue Hinweise erhoffen sich Börsianer daher vom dieswöchigen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Dort liegt das Hauptaugenmerk wiederum auf der geplanten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,71 2,78 -0,07 29 5 Jahre 2,49 2,53 -0,04 33 10 Jahre 2,74 2,77 -0,03 51 30 Jahre 3,05 3,08 -0,03 60

