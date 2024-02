Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 2,88 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten.

Aufwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,25 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung am Rentenmarkt. Am Vortag hatte ein unerwartet schwacher Rückgang der US-Inflation die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung durch die Notenbank Federal Reserve gedämpft. Dies hatte den Renditen an den internationalen Anleihemärkten kräftigen Auftrieb verliehen.

Die freundlichere Stimmung zur Wochenmitte erklärten Experten mit Inflationszahlen aus Großbritannien. Die Teuerung stagnierte im Jänner, wohingegen Analysten einen Anstieg erwartet hatten. An den Märkten wurden Erwartungen auf baldige geldpolitische Lockerungen durch die britische Notenbank gestärkt. Die Kapitalmarktzinsen sanken daraufhin.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,88 2,95 -0,07 14 5 Jahre 2,68 2,74 -0,06 36 10 Jahre 2,88 2,92 -0,04 52 30 Jahre 3,06 3,09 -0,03 53

ste/mha