Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel klar gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen etwas. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf 2,76 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Leicht nach oben ging es für die Kurse der deutschen Staatsanleihe. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um moderate 0,10 Prozent.

Unterstützend werteten Marktteilnehmer eine gebremste Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Im Blickfeld stand auch die erste Zinssenkung in Großbritannien seit dem Jahr 2020, diese lieferte an den Anleihenmärkte in der Eurozone aber nur wenig Impulse.

Die britische Notenbank hat ihren Leitzins erstmals seit der großen Inflationswelle gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 5,00 Prozent reduziert, teilte die Bank of England (BoE) in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet, als ausgemachte Sache hatte sie aber nicht gegolten, nachdem die Notenbank die Zinsen siebenmal in Folge unverändert gelassen hatte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,76 2,85 -0,09 27 5 Jahre 2,50 2,56 -0,06 32 10 Jahre 2,76 2,80 -0,04 51 30 Jahre 3,06 3,11 -0,05 59

ste/sto