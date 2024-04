Österreichische Staatsanleihen im Späthandel schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 7 Basispunkte auf 3,06 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 47 Basispunkten.

Auch deutsche Anleihen gaben am Nachmittag nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,47 Prozent auf 130,15 Punkte.

Belastet wurden die Anleihen am Dienstag von überraschend gut ausgefallenen Wachstumszahlen. Im ersten Quartal expandierte die Wirtschaftsleistung der Euroländer um 0,3 Prozent. Das lag nicht nur über den Markterwartungen, auch folgt die Entwicklung auf eine leichte Schrumpfung im Vorquartal. An der für Juni erwarteten Zinssenkung der EZB dürften die Zahlen aber nichts ändern, erwarten die Analysten von Capital Economics.

Am Dienstag startet auch die Zinssitzung der US-Zentralbank Fed, die ihre Ergebnisse am Mittwochabend verkünden will. Angesichts der zähen Inflation in den USA wird nicht mit einer Zinssenkung gerechnet. Mit Spannung erwartet wird aber, ob die begleitenden Statements Signale für den weiteren Zinskurs enthalten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,14 3,09 +0,05 11 5 Jahre 2,90 2,84 +0,06 28 10 Jahre 3,06 2,99 +0,07 47 30 Jahre 3,15 3,13 +0,02 46

mik/mha