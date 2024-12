Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend etwas höher gezeigt. Die Renditen zeigten sich dementsprechend fast ausnahmslos leicht im Minus. Nur jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,72 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future trat mit minus 0,04 Prozent auf der Stelle.

Marktbeobachter verwiesen auf einen impulsarmen Handel ohne deutliche Kursveränderungen. Die in den USA am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten keine neue Nahrung für Spekulationen, wonach die US-Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte. So sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlicher als erwartet. Zudem hellte sich im August die Stimmung unter den Dienstleistern überraschend etwas auf.

Mit Spannung erwartet wird an den Finanzmärkten jetzt der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für August. Die US-Notenbank Fed berücksichtigt bei ihren Entscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt. Von den Daten erhoffen Börsianer daher Hinweise auf die im September anstehende Zinsentscheidung der Fed.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,61 2,63 -0,02 30 5 Jahre 2,42 2,43 -0,01 31 10 Jahre 2,72 2,72 0 50 30 Jahre 3,06 3,07 -0,01 59

ste/mik