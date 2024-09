Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel mehrheitlich höher gezeigt. Die Renditen gaben im Gegenzug überwiegend nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 2,65 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future zeigte sich kaum verändert mit minus 0,01 Prozent bei 134,71 Punkten.

Datenseitig stand am Nachmittag das Michigan Sentiment im Fokus. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September demnach weiter verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 69,0 Punkte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg des Stimmungsindikators erwartet, aber nur auf 68,5 Punkte.

In der nächsten Woche steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an, auch diese dürfte, so der allgemeine Marktkonsens, die Leitzinsen senken. "Die Fed hält das Inflationsproblem für im Wesentlichen gelöst, sodass sie sich mit ihrer Geldpolitik darauf konzentrieren dürfte, die gestiegenen Risiken für das Wirtschaftswachstum in Schach zu halten. Daher wird die Fed eine ganze Reihe von Leitzinssenkungen durchführen, zumal die Inflation bis zum Frühjahr 2025 wohl noch etwas nachgeben wird", schreibt die Commerzbank.

Auch laut den Experten der Erste Group ist eine Zinssenkung in der nächsten Woche so gut wie sicher, "am wahrscheinlichsten um 25 Basispunkte", schreiben die Experten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,49 2,58 -0,09 28 5 Jahre 2,33 2,38 -0,05 30 10 Jahre 2,65 2,67 -0,02 50 30 Jahre 3,04 3,04 0 60

kat/ste