Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend leichter

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend leicht im Minus gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos etwas nach oben. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 3,0 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 58 Basispunkten.

Abwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,17 Prozent. Im Späthandel lähmte ein US-Feiertag auch das Geschehen in Europa.

Am späten Vormittag verkündete die EU-Kommission, gegen mehrere Länder wegen zu hoher Haushaltsdefizite vorzugehen. Dazu zählen unter anderem Frankreich und Italien, deren Haushaltssituation an den Märkten bereits Thema ist. In Frankreich kommen politische Turbulenzen hinzu, die durch die Schlappe gemäßigter Parteien bei der Europawahl und eine baldige Neuwahl des Parlaments ausgelöst wurden.

Der Risikoaufschlag französischer Staatsanleihen gegenüber den deutschen Bundeswertpapieren beträgt immer noch knapp 0,8 Prozentpunkte. Auf diesen Wert - den höchsten seit sieben Jahren - war er vergangene Woche gestiegen. Es herrscht die Sorge vor, dass bei der Neuwahl der Nationalversammlung rechte und linke Kräfte profitieren. Die Haushaltslage der zweitgrößten Volkswirtschaft in der EU könnte sich in diesem Fall weiter verschlechtern.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,11 3,16 -0,05 28 5 Jahre 2,82 2,79 +0,03 38 10 Jahre 3 2,99 +0,01 58 30 Jahre 3,14 3,13 +0,01 58

ste/mik