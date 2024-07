Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 3,1 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor um 0,68 Prozent auf 130,62 Einheiten.

Der Handelstag stand im Zeichen der ersten Wahlrunde in Frankreich bei der am gestrigen Sonntag der Rassemblement National (RN) die Nase vorn hatte, allerdings weniger stark als von Experten im Vorfeld erwartet. Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager werden nun versuchen, ihren Sieg mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen am 7. Juli zu verhindern.

Datenseitig standen rückläufige Verbraucherpreise aus Deutschland im Fokus. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juni nur noch um 2,2 Prozent, nach 2,4 Prozent im Mai. Dies teilte das Statistische Bundesamt mit. Befragte Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 2,3 Prozent gerechnet.

In den USA veröffentlichte Stimmungsdaten zur Industrie verschlechterten sich indes überraschend. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 48,7 Punkten im Vormonat auf 48,5 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,23 3,24 -0,01 32 5 Jahre 2,95 2,92 +0,03 38 10 Jahre 3,10 3,06 +0,04 51 30 Jahre 3,29 3,25 +0,04 52

