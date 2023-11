Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich und nur wenig verändert gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 3,17 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Preisdaten aus Deutschland bestätigten in der Früh die bekannte Entwicklung eines rückläufigen Preisauftriebs. Die Erzeugerpreise sanken im Oktober erneut kräftig. Allerdings fiel der Rückgang mit elf Prozent nicht ganz so hoch aus wie im Vormonat, als ein Rekord markiert wurde.

In Portugal und Italien sanken die Renditen gegen den Trend in der Eurozone. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von Portugal am späten Freitagabend um zwei Stufen auf "A3" angehoben. Für Italien wurde die Bonitätsnote kurz vor dem Wochenende zwar bestätigt, gleichzeitig jedoch der Ausblick von "negativ" auf "stabil" angehoben.

Im Wochenverlauf dürfte vor allem das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed für Interesse sorgen. Es wird nicht wie üblich zur Wochenmitte, sondern bereits am Dienstag veröffentlicht. Grund dürfte der Feiertag "Thanksgiving" am Donnerstag sein. Einige Konjunkturdaten werden deshalb auf Mittwoch vorgezogen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,11 3,10 +0,01 11 5 Jahre 2,97 2,98 -0,01 40 10 Jahre 3,17 3,17 0 55 30 Jahre 3,37 3,37 0 56

ger/ste