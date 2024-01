Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,71 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Insgesamt hielten sich die Anleger vor wichtigen US-Inflationsdaten zurück, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Der Markt war zuletzt unsicher, wann die US-Notenbank Fed mit Leitzinssenkungen beginnen könnte.

Konjunkturdaten aus Deutschland lieferten ein gemischtes Bild. So erhielt die Industrie im November zwar nach einem sehr schwachen Vormonat wieder etwas mehr Aufträge. Die Bestellungen stiegen jedoch nicht so stark wie von Analysten im Schnitt erwartet. Der Außenhandel in Deutschland zog unterdessen im November deutlich an.

Unter dem Strich zeigte sich Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank enttäuscht: "Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben trübe." Das weltwirtschaftliche Umfeld sei schwach und das Umfeld für anziehende Investitionen ungünstig. Dies manifestiere sich in einem schon seit längerem anhaltenden schwachen Auftragseingang.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich hingegen Ende des vergangenen Jahres erneut verbessert. Der von der Europäischen Union erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat überraschend deutlich.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,65 2,66 -0,01 7 5 Jahre 2,49 2,49 0 38 10 Jahre 2,71 2,71 0 55 30 Jahre 2,97 2,96 +0,01 59

ger/ste