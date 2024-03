Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen entwickelten sich entsprechend ungleich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,91 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 46 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future gab um 0,06 Prozent auf 131,75 Einheiten nach.

Impulsgebende Nachrichten blieben am Berichtstag Mangelware. Die Aufmerksamkeit dürfte sich zunehmend auf die am Mittwoch anstehende Zinssitzung der Federal Reserve richten, bei der die Währungshüter in den Vereinigten Staaten wohl keine Zinssenkungen vornehmen werden. Allerdings erhoffen sich Expertinnen und Experten Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbank, nachdem zuletzt etwas Unsicherheit über eine zuvor als so gut wie sicher geltende Zinsreduktion im Sommer aufgekommen war. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,99 3,02 -0,03 7 5 Jahre 2,75 2,79 -0,04 27 10 Jahre 2,91 2,91 0 46 30 Jahre 3,05 3,04 +0,01 46

sto/ste