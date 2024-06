Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen fanden im Gegenzug ebenfalls keine klare Richtung. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 3,03 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 56 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 131,94 Punkte.

Im Fokus standen zum Wochenschluss Preisdaten aus Europa und Übersee. In den USA lagen die frischen Preisdaten im Rahmen der Erwartungen. Der von der US-Notenbank Fed viel beachtete PCE-Index legte im Mai gegenüber dem Vorjahreswert wie von Analysten erwartet um 2,6 Prozent zu. Auch die Kernteuerung traf mit einem Anstieg von 2,6 Prozent genau die Marktprognosen.

Ein ähnliches Bild präsentierte sich in Europa. In Frankreich und Spanien ist die Teuerung im Juni leicht gesunken und traf damit ebenfalls die Erwartungen von Analysten. In Italien stagnierte die Inflation im Juni, auch das war von Experten prognostiziert worden. In der nächsten Woche wird dann eine erste Schätzung für die Inflation in der gesamten Eurozone für Juni veröffentlicht.

"Für die Inflationsrate im Juni wird die Entwicklung der Dienstleistungspreise entscheidend sein. Wir erwarten eine leicht nachlassende Dynamik, wodurch auch die Gesamtinflation leicht absinken sollte. Ein weiterer Anstieg der Teuerungsrate von Dienstleistungen wäre eine negative Überraschung für die Märkte", meinen die Experten der Erste Group. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,14 3,16 -0,02 33 5 Jahre 2,87 2,87 0 42 10 Jahre 3,03 3,02 +0,01 56 30 Jahre 3,21 3,21 0 55

kat/spa