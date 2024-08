Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 2,71 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen zeigten sich kaum bewegt. Der Euro-Bund-Future befestigte sich um 0,11 Prozent auf 134,80 Punkte.

Der Anleihenhandel am Mittwoch verlief weitgehend ruhig und impulslos. Mit Spannung erwartet wird am Markt das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag startet. Anleger erhoffen von den Aussagen im Rahmen des Symposions Hinweise auf die kommenden Schritte der großen Notenbanken. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der am Freitag anstehenden Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell.

Signale für den kommenden geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed könnte auch die am Mittwochabend anstehende Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur letzten Fed-Zinsentscheidung liefern. Das Protokoll sollte der Erwartung einer Zinssenkung der Fed bei ihrer nächsten Sitzung im September nicht entgegenstehen, erwarten die Analysten der Helaba. An den Finanzmärkten wird derzeit mit einem Zinsschritt gerechnet, offen ist aber in welchem Ausmaß.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,67 2,72 -0,05 30 5 Jahre 2,44 2,45 -0,01 32 10 Jahre 2,71 2,73 -0,02 51 30 Jahre 3,04 3,04 0 60

