Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte dabei um vier Basispunkte auf 2,85 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future fiel um ein halbes Prozent auf 133,19 Einheiten.

Wichtige Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten wurden angesichts des dort begangenen "Labor Day"-Feiertages nicht veröffentlicht. Insofern hielten sich die Kursausschläge an den Märkten in Grenzen. Im weiteren Verlauf der Handelswoche dürfte sich die Aufmerksamkeit angesichts der in diesem Monat anstehenden Zinssitzungen wichtiger Notenbanken unter anderem auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag richten. Davor werden im Wochenverlauf darüber hinaus die ISM-Einkaufsmanagerindizes herausgegeben. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,72 2,74 -0,02 30 5 Jahre 2,54 2,55 -0,01 31 10 Jahre 2,85 2,81 +0,04 50 30 Jahre 3,20 3,17 +0,03 61

sto/mha