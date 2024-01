Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel wenig bewegt gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,6 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future sank um 0,2 Prozent auf 136,91 Einheiten.

Die Mehrheit der Marktteilnehmer dürften sich erst Mitte Jänner zurückmelden, weswegen die Handelsvolumina in der ersten Handelswoche dünn bleiben dürften. Industriestimmungsdaten aus den Vereinigten Staaten brachten am Nachmittag wie bereits am Vormittag veröffentlichte Industrie-Zahlen aus China und der Eurozone nur wenig Bewegung. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,50 2,47 +0,03 6 5 Jahre 2,35 2,34 +0,01 37 10 Jahre 2,60 2,61 -0,01 55 30 Jahre 2,85 2,84 +0,01 56

