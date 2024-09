Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel wenig verändert gezeigt. Kursverluste aus dem Vormittagshandel wurden damit weitgehend wieder ausgeglichen. Die Renditen bewegten sich zum Vortag folglich nur wenig. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 2,69 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

In Deutschland drehten die Anleihekurse ins Plus. Der Euro-Bund-Future stieg bis zuletzt um 0,19 Prozent auf 134,42 Punkte. Allgemein verlief der Handel jedoch impulsarm.

In dieser Woche richten sich die Blicke auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Marktseitig sei die Reduzierung des Einlagenzinses um 25 Basispunkte vollständig eskomptiert und darüber hinaus werde mit ein bis zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Umfang bis zum Ende des Jahres gerechnet, schrieben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick.

"Es kommt daher insbesondere auf die Kommunikation von EZB-Präsidentin Lagarde an", so die Helaba-Experten und weiter: "Die recht ambitionierten Zinserwartungen könnten etwas gedämpft werden, wenn Lagarde auf die Datenabhängigkeit verweist und so eine Vorfestlegung für die Ratssitzung im Oktober vermeidet."

Mit Blick auf die USA bleibt die große Frage, wie stark eine erste Zinssenkung ausfallen wird. Die US-Notenbank wird in der kommenden Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben. Dabei wird sie die am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA ebenso im Blick haben wie die Erzeugerpreise am Donnerstag sowie die Im- und Exportpreise am Freitag.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,54 2,57 -0,03 30 5 Jahre 2,37 2,37 0 31 10 Jahre 2,69 2,68 +0,01 50 30 Jahre 3,05 3,04 +0,01 60

spa/ste