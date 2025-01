Österreichs Chefetage erwartet mehrheitlich Wirtschaftsflaute

Österreichs Konzernchefs blicken pessimistisch auf das laufende Jahr. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Unternehmensberatung PWC unter 44 heimischen CEOs gehen nur 14 Prozent der Befragten davon aus, dass Österreich 2025 ein Wirtschaftswachstum erleben wird. 68 Prozent rechnen gar mit einem Rückgang. International sind die Vorstandsetagen deutlich positiver eingestellt.

PWC hat 4.701 CEOs aus 109 Ländern befragt. Davon glaubten 58 Prozent an einen Zuwachs der globalen Wirtschaftsleistung - deutlich häufiger als heimische Unternehmensspitzen. Letztere glaubten auch vor einem Jahr, also Anfang 2024, nur zu 31 Prozent an einen Aufschwung. Als größte Bedrohung werden heuer "makroökonomische Unsicherheiten", "Cyberrisiken" und die Inflation am häufigsten genannt.

Trotz der erneuten Stimmungseintrübung - nur 52 Prozent glauben hierzulande an ein Umsatzplus des eigenen Unternehmens nach 74 Prozent im Vorjahr - plant die Mehrheit der CEOs in Österreich keinen Stellenabbau, schreibt PWC in seiner Aussendung. Ein Drittel wolle sogar zusätzliches Personal einstellen, weitere rund 40 Prozent gehen von einem stabilen Personalstand aus.

